210 Jahre Peugeot: Jubiläum mit neuem Logo

Lange Tradition: Mit einem neuen Logo und einer Reihe realer und virtueller Veranstaltungen feiert Peugot im Herbst 2020 seinen 210. Geburtstag.



Offiziell gegründet wurde das Unternehmen Peugeot Freres Aines am 26. September 1810. "210 Jahre später steht der Name für Leidenschaft und Innovation im Bereich Mobilitätslösungen", heißt es bei den Franzosen.



Das neue Signet zum Jubiläum der Löwenmarke bezieht sich auf das älteste existierende Logo von Peugeot und zeigt einen Löwen von der Seite auf einem Pfeil. Es soll Eigenschaften wie Flexibilität und Geschwindigkeit symbolisieren.



Vom 1. bis 26. September 2020 gibt Peugeot den Fans der Marke die Möglichkeit, das beste Modells aus den letzten 210 Jahren zu wählen. Das hauseigene Design-Team erarbeitet im Anschluss "eine Überraschung, die im Oktober vorgestellt wird", heißt es.



Vom 1. September bis 31. Oktober 2020 können Interessierte das Musee de l'Aventure Peugeot in Sochaux zum symbolischen Preis von einem Euro besuchen. Es ist eine der Sehenswürdigkeiten in Ostfrankreich und zeugt von der 210-jährigen Industrie-Tradition der Marke.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 26.08.2020