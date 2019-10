2er Gran Coupé: Schick und praktisch

Stufenheck-Limousinen? Gähn - die interessieren wirklich nur sehr wenige Autofahrer, speziell in der Kompakt- und unteren Mittelklasse. Aber kompakte Coupés mit vier Türen sind gefragt. Der Mercedes CLA macht das vor. Und auch BMW schickt in Kürze das passende Angebot auf die Straßen dieser Welt. Sein Name: 2er Gran Coupé.



Die Besonderheit des neuen Beitrags zur Aufhübschung der weiß-blauen Fahrzeugflotte: Er basiert auf dem aktuellen 1er und kommt deshalb mit Front- oder Allradantrieb daher. Zwischen 140 und 306 PS leisten die zwei Benziner und der Diesel. Die Preisliste startet bei 31.950 Euro für den dreizylindrigen 218i Gran Coupé, reicht über den 39.900 Euro teuren 220d mit 190 PS bis zum Allradler namens M235i xDrive Gran Coupé für 51.900 Euro.



Rahmenlose Seitentüren sind auch beim kleinen Gran Coupé Serie, den Kofferraumdeckel krönt ein stolzer Heckbürzel. Dass das Design nicht die Funktion und die Alltagstauglichkeit einschränkt, zeigt das Kofferraumvolumen von 430 Litern. Interessant, dass BMW selbst den Vergleich mit dem heckgetriebenen 2er Coupé zieht - und selbiges dabei schlechter abschneidet: 40 Liter weniger Gepäckvolumen, 33 Millimeter weniger Kniefreiheit im Fond - neben der gelungenen Form spricht also vieles für den Neuen.



"Das BMW 2er Gran Coupé steht sportlich flach und breit auf der Straße", heißt es bei den Münchnern. Das stimmt, der Auftritt ist für einen 4,53 Meter langen Kompakten durchaus eindrucksvoll. Speziell, wenn die optionalen 19-Zöller aufgezogen sind. LED-Licht ist Serie oder ein elektrisch betätigtes Panoramadach gibt es als Option.



Fünf Ausstattungslinien hat BMW zu bieten, dazu drei Fahrwerksoptionen. Auch hier muss sich also niemand Sorgen machen, dass sich die Basispreise durch munteres Ankreuzeln in der Optionslisten nicht noch kräftig nach oben bewegen lassen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 16.10.2019