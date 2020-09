30 Jahre frontgetriebener VW-Transporter

Hinter der kargen Bezeichnung "T4" verbirgt sich bei Volkswagen ein großer technologischer Schritt nach vorn. Mit dem T4 kam nämlich vor drei Jahrzehnten der erste frontgetriebene VW-Transporter auf den Markt - ein Paradigmenwechsel.



Im September 1990 - nach 6,7 Millionen produzierten T1, T2 und T3 mit dem Motor im Heck - beginnt mit der Markteinführung des T4 die neue Ära der Frontmotor-Transporter. Erstmals in der Geschichte des "Bulli" wird nun allein die Vorderachse angetrieben. Moderne Reihenmotoren mit geregelten Katalysatoren ersetzen die in Ehren ergrauten Boxermotoren. Mehr als zwei Milliarden D-Mark hatte das Unternehmen zuvor in den neu entwickelten Bulli investiert.



Auch unabhängig vom Antrieb beschreitet VW 1990 neue Wege: Erstmals bietet der Hersteller den Transporter nun mit zwei unterschiedlichen Radständen an. Zudem ermöglicht die neue Karosseriekonstruktion auch eine Tiefladepritsche und ein modulares Fahrerhauskonzept für branchenspezifische Aufbauten. Der Multivan indes nutzt den zusätzlichen Platz im Innenraum mit seiner vielseitigen Ausstattung aus Liegefläche, Klapptisch und Einzelsitzen in der zweiten Reihe pfiffig aus.



Das Finale des T4 leitet 2003 der Multivan "Limited Last Edition" mit einer besonders exklusiven Serienausstattung ein. Zu den edlen Features gehört eine Sitzanlage in Leder-Alcantara. Als die Erfolgsbaureihe im selben Jahr dem neuen T5 Platz macht, sind rund zwei Millionen Exemplare dieser einst so wegweisenden Transporter-Generation entstanden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 16.09.2020