350 Ladepunkte für die E-Flotte von Opel

Opel lässt den Worten Taten folgen. So sind nur ein Jahr nach der ersten Ankündigung des ambitionierten Projekts "Electric City" alle 350 Ladepunkte für Flottenfahrzeuge auf dem Opel-Campus installiert und betriebsbereit.



"Opel goes electric ist kein Lippenbekenntnis", sagt denn auch Opel-Chef Michael Lohscheller. Dazu gehöre es auch, die nötige Infrastruktur für die in Rüsselsheim entwickelten Elektro-Modelle zu schaffen. Im Rahmen von "Electric City" sollen, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium und zusammen mit mehreren Partnern, rund 1.300 Ladepunkte im gesamten Stadtgebiet von Rüsselsheim entstehen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 18.12.2019