50 Jahre Luftrettung

Auf ein halbes Jahrhundert Luftrettung kann Deutschland im kommenden Jahr zurückblicken. Im November 1970 begann nämlich mit dem ersten Start des Rettungshubschraubers "Christoph 1" eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Und deshalb erinnert der ADAC auch in einer Sonderedition des "Christoph Kalender" an das Jubiläumsjahr.



Sie bietet mit modernen und historischen Aufnahmen Einblicke in den Einsatzalltag der Lebensretter über fünf Jahrzehnte. Erstmals ist der Kalender als Wendekalender doppelseitig bedruckt: vorne im modernen Look mit UV-Lack-Optik, auf der Rückseite historisch. Die Fotos zeigen laut ADAC "das komplette Einsatzspektrum der Lebensretter - von der Nordseeküste bis in die Berge". Er kostet 9,90 Euro und ist ab sofort in limitierter Auflage im ADAC Shop unter www.adac-shop.de zu haben.



Im vergangenen Jahr startete die ADAC Luftrettung mit ihren Rettungshubschraubern zu 54.356 Einsätzen, das sind rund 150 Einsätze pro Tag. Ein Meilenstein in der Geschichte um Piloten, Ärzte, Sanitäter und Gerettete ist der einmillionste Einsatz der ADAC-Luftrettung am 26. März 2019.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 25.11.2019