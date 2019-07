60 Jahre Mini: Roadtrip zum eigenen Geburtstag

Mini Classic hat sich zur Einstimmung auf das 60-jährige Jubiläum der Marke etwas Besonderes einfallen lassen: den Roadtrip #ROADtoIMM19. Denn der Ehrentag wird standesgemäß groß gefeiert, und zwar in der Hafenstadt Bristol im Südwesten Englands. Dort findet vom 8. bis zum 11. August das alljährliche International Mini Meeting (IMM) statt, das diesmal ganz im Zeichen des 60. Geburtstags steht.



Der Roadtrip wird besonders: Von der griechischen Hauptstadt Athen aus machen sich ein classic Mini Cabrio und ein Mini Cooper aus der ersten Modellgeneration nach dem Relaunch der Marke auf den Weg in das Heimatland des seit sechs Jahrzehnten populären Kleinwagens. Dabei wird der Roadtrip zum IMM mit liebevoll präparierten Einzelstücken absolviert.



Die beiden Fahrzeuge wurden von dem in Bristol lebenden Streetart-Künstler Cheba speziell für die Langstrecken-Tour durch Europa gestaltet. Begleitet wird das Duo, in dem sich die klassische und die neuzeitliche Historie der Marke vereint, von einem Mini Cooper S E Countryman ALL4.



Auf seinem Weg über Sofia, Belgrad, Bratislava, Wien, Prag, Dresden und Rotterdam nach Bristol durchquert das Mini Classic Team insgesamt zehn europäische Länder. Dabei macht es bei einer Vielzahl von Mini Clubs Station und trifft darüber hinaus auch mit Fans anderer Marken zusammen. So ist beispielsweise in Leipzig eine Zusammenkunft mit Liebhabern des Trabant vorgesehen, der im Osten Deutschlands über Jahrzehnte hinweg das Straßenbild prägte und in der Zwischenzeit ebenfalls einen Klassiker-Status erlangte.



Das International Mini Meeting ist bereits seit vier Jahrzehnten ein Treffpunkt für Fans der britischen Marke. Höhepunkt des diesjährigen Festivals ist die große Geburtstagsparty für den classic Mini am Sonntag, 11. August 2019. Live-Musik, Party-Atmosphäre, unterhaltsame Wettbewerbe und Freizeitaktivitäten für die ganze Familie prägen das weitere Programm des IMM 2019.

