A8 L mit Doppelherz

Audi setzt sein Flaggschiff unter Strom: Der neue A8 L 60 TFSI e quattro schafft als erster Plug-in des Hauses in der Oberklasse nicht nur standesgemäße Fahrleistungen. Sondern auch eine rein elektrische Reichweite von bis zu 46 Kilometern. Der Grundpreis: 109.600 Euro.



Die Ingolstädter versprechen für die 5,30 Meter lange Limousine ein "emissionsfreies und nahezu lautloses Fahrerlebnis" für einen großen Teil der täglichen Fahrten. Für die entsprechende Fahrdynamik sorgen die Systemleistung von 330 kW/449 PS und ein Systemdrehmoment von 700 Nm. Bei Bedarf beschleunigt der e-A8 in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis zur elektronisch abgeregelten Spitze von 250 km/h.



Der Spritverbrauch laut Norm liegt bei 2,5 bis 2,7 Liter und 20,9 bis 21,2 kWh je 100 Kilometer. Klar: Das sind eher theoretische Werte, sie sorgen aber wegen der daraus resultierenden Emissionen zwischen 57 und 61 g/km für dicke Bonuspunkte beim Flottenverbrauch.



Noch im vierten Quartal 2019 soll der lange A8 mit Doppelherz zu den Händlern kommen, die Normalversion folgt ein paar Wochen später. Der Antrieb besteht aus einen 3,0 Liter großen V6-Turbo-Direkteinspritzer, der 250 kW/340 PS und 500 Nm Drehmoment parat stellt. Der E-Motor, der mit der Trennkupplung in die Achtstufen-tiptronic integriert ist, steuert nochmal bis zu 100 kW und 350 Nm Drehmoment bei. Die Lithium-Ionen-Batterie unter dem Gepäckraumboden hat eine Kapazität von 14,1 kWh. Ein ausgeklügeltes Antriebsmanagement soll für maximale Effizienz sorgen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 16.10.2019