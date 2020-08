Abgefahren: Ein McLaren Senna für den Nachwuchs

Früh übt sich - diesen Spruch kennen wir ja zur Genüge. Aber nur in wenigen Fällen wird wohl die Aufforderung zu einer Übungseinheit vom Nachwuchs begeisterter befolgt werden als die zum "Training" auf dem neuen McLaren Senna Ride-On.



Das elektrisch betriebene Modell ist für Junior-Rennfahrer im Alter von drei bis sechs Jahren gedacht und erfüllt definitiv Kinderträume. Der schicke Rennflitzer sirrt wahlweise in den Farben Schwarz, Mira Orange, Vega Blue, Memphis Rot und Weiß an. Exklusiv beim McLaren-Händler gibt es auch noch ein Gelb mit grünen Akzenten, das die ernsthaftesten unter den angehenden Rennfahrern an die Farben von Namensgeber Ayrton Sennas Rennhelm erinnern soll.



Die Türen des kleinen Flitzers funktionieren wie beim Original in aufsehenerregender Dihedral-Technik, also schräg nach oben. Zu Leistung, Drehmoment und Spitzengeschwindigkeit macht McLaren keine konkreten Angaben. Nur soviel zur Beruhigung eventuell besorgter Erziehungsberechtigter: Sie seien "im Vergleich zur echten Maschine verständlicherweise eingeschränkt".



Der junge Besitzer kann seine Fahrt aber mit einem authentischen Starttaster beginnen, der die Motorgeräusche des McLaren Senna aktiviert. Die Fahrt kann auch musikalisch begleitet werden, und zwar über ein Infotainment-System, das auf Dateien von einem USB-Gerät oder einer SD-Karte zugreifen kann. "Für eine präzise Handhabung verfügt das Modell auch über eine Betriebsbremse mit Bremslichtfunktion", so der Sportwagenbauer. Erste Testfahrten von Formel 1-Pilot Lando Norris jedenfalls verliefen zu dessen voller Zufriedenheit.



Zu haben ist der McLaren Senna Ride-On für 465 Euro, er kann ab sofort bei McLaren Einzelhändlern und ausgewählten Spielzeughändlern bestellt werden. Zum Vergleich: Ein echter McLaren Senna kostet knapp unter eine Million Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 18.08.2020