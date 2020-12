ABS ist das wichtigste Assistenzsystem

Das Antiblockiersystem (ABS) ist für die Autofahrer in Deutschland das wichtigste Assistenzsystem. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von Versicherer CosmosDirekt. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 85 Prozent der Befragten sagen, dass das ABS das wichtigste Assistenzsystem im Auto ist.



Auf den folgenden Plätzen landeten das Navigationssystem mit 54 Prozent und die Einparkhilfe mit Abstandswarner (50 Prozent). Den Tempomat fand knapp die Hälfte der Umfrageteilnehmer (47 Prozent) wichtig. Ein Bremsassistenzsystem in ihrem Fahrzeug schätzen 38 Prozent und 37 Prozent der Autofahrer in Deutschland verlassen sich auf ihre Rückfahrkamera.



Trotz aller Assistenzsysteme ist bei der Fahrt Wachsamkeit geboten. "Assistenzsysteme erhöhen definitiv die Fahrsicherheit. Dennoch sollte man stets aufmerksam sein, das Fahrverhalten an die äußeren Gegebenheiten anpassen und sich während der Fahrt nicht ablenken lassen", erklärt Frank Bärnhof, Versicherungsexperte bei CosmosDirekt. "Denn man ist am Steuer nicht nur für seine eigene, sondern auch für die Sicherheit anderer verantwortlich."



Gerade im Herbst und Winter komme es aufgrund von unterschiedlichen Witterungsbedingungen auf den Straßen immer wieder zu herausfordernden Situationen für Autofahrer. Frank Bärnhof rät: "Auch ein Fahrsicherheitstraining kann hilfreich sein, um Unsicherheiten zu verringern und ist insbesondere für junge, unerfahrene Autofahrer sinnvoll."

