Abt bringt den Audi S4 Diesel auf 384 PS

Wer die Diesel-Version des Audi S4 mit mehr Power haben möchte, ist bei Abt an der richtigen Stelle. Denn während serienmäßig 347 PS/255 kW und 700 Newtonmeter möglich sind, dreht der drei Liter große V6-Diesel des S4 TDI dank des Tuners aus Kempten noch einmal richtig auf.



CEO Hans-Jürgen Abt: "Mit 384 PS respektive 282 kW und einem maximalen Drehmoment von 760 Newtonmeter erhält der Kunde im Vergleich zur Serie bei uns ein deutliches Plus. Und das spiegelt sich auch in den Beschleunigungswerten wider. Für den Avant bedeutet dies, dass Tempo 100 aus dem Stand bereits nach 4,7 statt 4,9 Sekunden erreicht ist. Das schafften bis zur dritten A4-Generation gerade einmal die RS-Benziner."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 14.11.2019