Abt bringt Touareg Diesel auf 500 PS

Satte 500 PS wirft die Firma ABT in den Ring nach dem Tuning des VW Touareg. ABT Sportsline, der weltgrößte Veredler für Fahrzeuge von VW und Audi, fand allerdings schon eine starke Basis vor, um die von Haus aus bereits üppige Motorperformance noch einmal auf ein neues Level zu bringen. Der im Frühjahr 2019 vorgestellte V8 TDI, der in Werksausführung schon auf stolze 310 kW/422 PS kommt, liegt der ABT-Version zugrunde.



Die Allgäuer stoßen nun jedoch in die Dimensionen von Supersportwagen vor: Durch den Einsatz des Hightechsteuergeräts ABT Engine Control (AEC) setzt das Triebwerk 78 PS mehr frei. Parallel steigt das maximale Drehmoment von 900 auf 970 Nm.



Für den serienmäßig 210 kW/286 PS starken V6-Diesel im Touareg ist ebenfalls ABT-Power im Angebot. Hier steigt die Leistungsausbeute auf 243 kW/330 PS, das maximale Drehmoment legt von 600 auf 650 Nm zu. Für die "kleinere" Variante des Dreiliters mit serienmäßig 170 kW/231 PS befindet sich eine Leistungssteigerung bereits in der Entwicklung - sie soll ab Januar 2020 bei ABT Sportsline verfügbar sein.



Genauso eindrucksvoll wie das Zahlenwerk rund um den Motor kommt das Räderwerk daher, das ABT Sportsline auf Wunsch anbietet - und das durchwegs in standesgemäßen 22 Zoll. Das in dezentem Grau gehaltene Fotofahrzeug wird zum Beispiel durch das Leichtmetallrad ABT FR in Mystic Black zu einem echten Hingucker.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 12.12.2019