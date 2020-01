Abt macht den Audi SQ8 schnittiger

Abt komplettiert das Aeropaket für den Audi SQ8: Ab sofort bietet der Tuner aus Kempten den Heckschürzeneinsatz inklusive Vierrohr-Endblenden für den Auspuff an. Der Frontschürzenaufsatz und der Heckflügel komplettieren das Paket, wobei alle Elemente auch einzeln verfügbar sind. Abt-Sportfelgen stehen in drei Varianten zur Wahl.



Die Abt-Ingenieure optimieren auch die Fahrdynamik. Durch die Level-Control (ALC) kann der SQ8 in drei Stufen tiefergelegt werden. Bereits im November 2019 hatte Abt das SUV mit einer Leistungssteigerung ausgerüstet: Statt 320 kW/435 PS leistet der SQ8 375 kW/510 PS, auch das maximale Drehmoment stieg, und zwar von 900 auf 970 Newtonmeter.

