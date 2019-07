Abt macht den VW Amarok scharf

Abt verpasst dem VW Amarok ein dickes PS-Paket: Der Tuner aus dem Allgäu spendiert dem 3.0 TDI 4motion 225 kW/306 PS und ein maximales Drehmoment von 630 Newtonmeter. Das sind fast 50 PS beziehungsweise exakt 50 Newtonmeter mehr als vorher. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Pick-up in 7,8 Sekunden (vorher 8,0 Sekunden). Der Topspeed steigt auf 211 km/h.



Positiv bemerkbar macht sich das Power-Paket, wenn die 2,5 Quadratmeter große Ladefläche voll ausgenutzt wird oder ein schwerer Anhänger am Haken hängt. Immerhin darf der Amarok rund eine Tonne zuladen oder bis zu 3,5 Tonnen ziehen.



Übrigens: Besitzer eines VW Amarok mit dem 165 kW/224 PS starken TDI kommen auch in den Genuss einer Leistungssteigerung - und zwar auf 195 kW/265 PS. Für Modelle vor dem Facelift 2H07 ist zudem ein Upgrade für den 2.0 TDI mit 132 kW/180 PS zu haben. Hier sind dann 147 kW/200 PS möglich.

