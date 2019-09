Abt Sportsline: Verstärkung in der Chefetage

Der Name "Abt" ist vor allem Autofahrern, die auf edles Tuning stehen, seit vielen Jahren ein fester Begriff. Und auch Motorsport-Fans kennen das Unternehmen bestens. Denn die "Äbte" sind zusammen mit Audi in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) und Formel E am Start. Jetzt erhält der Tuner personelle Verstärkung in der Chefetage.



Thomas Biermaier (41) wird ab 1. Oktober 2019 Geschäftsführer der Abt Sportsline GmbH und leitet die Geschicke des Unternehmens in den Bereichen Veredelung und Motorsport. Zuletzt verantwortete er als Sportdirektor das Motorsport-Engagement in DTM und Formel E. Er berichtet wie Sportmarketingchef Harry Unflath und Christoph Bergmann, Geschäftsführer Abt e-Line GmbH, an den Inhaber und geschäftsführenden Gesellschafter Hans-Jürgen Abt.



"Thomas Biermaier ist auf den verschiedensten Positionen schon seit zwei Jahrzehnten ein wichtiger Ansprechpartner, Motor und Ideengeber unserer Firma. Mit seiner offenen, professionellen und menschlich einwandfreien Art passt er perfekt zu unserem Unternehmen. Deshalb ist es für mich der logische nächste Schritt, ihn jetzt auch offiziell in die Verantwortung zu nehmen", sagt Hans-Jürgen Abt. "Ich freue mich über seine Zusage und darauf, die Aufgaben und Projekte in der Zukunft mit ihm gemeinsam anzugehen."



Thomas Biermaier startete seine Karriere bei Abt Sportsline im Jahr 2000 und übernahm von 2002 bis 2009 erste Verantwortung als Teammanager der Motorsportmannschaft, die in dieser Zeit unter anderem fünf DTM-Titel holte. Anschließend leitete Biermaier als Export-Chef den Vertrieb in mehr als 50 Ländern, bevor er 2013 in der neu geschaffenen Position als Sportdirektor in den Motorsport zurückkehrte.



"Ich freue mich auf die Herausforderung", sagt Thomas Biermaier, der in Reit im Winkl aufgewachsen ist und jetzt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern vor den Toren Kemptens lebt. "Für mich ist Abt wie eine große Familie mit tollen Mitarbeitern, einem super Klima und vielen spannenden Möglichkeiten. Ich bin stolz darauf, die Zukunft des Unternehmens mit Unterstützung eines starken Teams jetzt noch intensiver mitgestalten zu dürfen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 04.09.2019