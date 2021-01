Abt trimmt den Cupra Formentor auf 370 PS

Der Cupra Formentor ist ein von Natur aus schon ziemlich temperamentvolles SUV-Coupe. Doch Veredler Abt kitzelt noch ein paar Extra-PS aus dem Motor. Die bereits sportliche Basis greifen die Ingenieure von "Abt Sportsline" nur allzu gerne auf und steigern die Leistung von 228 kW/310 PS und 400 Newtonmeter auf 272 kW/370 PS und 450 (Nm). Für den perfekten Sound wird zudem eine vierrohrige Abgasanlage mit mattschwarzen Edelstahlendrohren verfügbar sein.



Ferner wurde das hier serienmäßige Aktivfahrwerk gemeinsam mit Rennfahrer Mattias Ekström abgestimmt, der früher für Abt Sportsline in der DTM fuhr. Aktuell startet der bekannte Pilot übrigens für das Team Abt Cupra XE in der neuen Elektro-Serie Extreme E.



Für das aktive Fahrwerk gibt es auf Wunsch zudem Abt-Fahrwerksfedern, die rundum für eine Tieferlegung von bis zu 35 Millimeter sorgen. Ein zusätzlicher Eyecatcher sind die attraktiven Leichtmetallräder von Abt Sportsline. So ist das Fotofahrzeug mit dem 20 Zoll großen Rad Abt Sport GR ausgerüstet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 21.01.2021