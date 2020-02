Abt verleiht dem Audi RS 7 Flügel

Der neue Audi RS 7 Sportback hat ordentlich was unter der Haube: Er strotzt mit 441 kW/600 PS und 800 Newtonmeter nur so vor Kraft. Bei Abt Sportsline geht aber traditionell immer ein bisschen mehr. Dank der Tuner aus Kempten schafft der RS 7 Sportback stolze 515 kW/700 PS bei einem maximalen Drehmoment von 880 Newtonmeter.



Hierdurch geht auch der Sprint von 0 auf 100 km/h deutlich schneller von der Hand: in 3,3 statt 3,6 Sekunden. Umfangreiche Tests auf öffentlichen Straßen und dem Rollenprüfstand, begleitet von TÜV-Gutachten, zahlreichen Motorschutzmaßnahmen und umfangreichen Garantien, sorgen zudem dafür, dass der Kunde auch nach vielen Jahren ungetrübte Fahrfreude genießen kann, versprechen die Spezialisten aus dem Allgäu.

