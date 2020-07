Accessoires veredeln kleine Autos

Kleine Fahrzeuge wie die Skoda-Modelle Scala und Kamiq wirken mit ein paar kosmetischen Eingriffen sportlicher und kraftvoller als in Natura. Darum sind sie bei vielen Skoda-Kunden beliebt.



Von filigran über sportlich bis hin zu robust bietet das Zubehör-Sortiment beispielsweise eine große Auswahl an verschiedenen Radsätzen von 16 bis 18 Zoll. Zu den international meistverkauften Felgenvarianten gehören die 16-Zoll-Leichtmetallräder Alaris, die in Silber und Schwarz verfügbar sind.



Auch das für die Nutzung im Winter beliebte 16-Zoll-Leichtmetallrad Nanuq sowie die 17-Zoll-Räder Stratos und Volans belegen in der Bestsellerliste die vorderen Plätze.



Die Liste an Accessoires ist lang - auch für Innenraum und Gepäckabteil - von stylischen Fußmatten bis zur abwaschbaren Gummiwanne.

