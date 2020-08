Achtung Kinder im Straßenverkehr

Nach und nach kehren die Kinder in der Corona-Krise wieder in die Schulen zurück. Das bedeutet: Morgens und zur Mittagszeit sind wieder zahlreiche Kinder im Straßenverkehr unterwegs. Der ADAC gibt Tipps, wie Autofahrer sich verhalten sollen.



Autofahrer sollten in Wohngebieten und vor Schulen besonders wachsam sein. Gerade jüngere Kinder gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern und können Gefahren, Geschwindigkeiten und Verkehrssituationen noch nicht richtig einschätzen. Hinzu kommen zahlreiche Erstklässler, die bisher noch gar keine oder wenig Erfahrungen im Verkehr gemacht haben.



"Schulanfänger sind immer auch Verkehrsanfänger", erläutert Alejandro Melus, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. "Kinder im Grundschulalter sehen und hören ganz anders als Erwachsene. Zudem haben Sie aufgrund ihrer geringen Körpergröße wenig Überblick und werden zwischen parkenden Autos nur schlecht gesehen."



Da das Gesichtsfeld von Grundschulkindern deutlich eingeschränkt ist, nehmen sie Gefahren nicht aus dem Augenwinkel wahr. Zudem können sie nur unzureichend zwischen wichtigen und unwichtigen Geräuschen unterscheiden und auch die Richtung einer Geräuschquelle schwer orten. Ebenso brauchen Kinder mehr Zeit für die Überquerung einer Straße.



Auch das Reaktionsvermögen der Kinder ist nicht mit dem von Erwachsenen vergleichbar. In schwierigen Situationen brauchen sie deutlich länger. Hinzu kommt: "Kinder sind spontan und schnell ablenkbar. Zudem sind sie sehr Ich-bezogen und denken, wenn ich das Auto sehe, sieht es mich auch", so Melus.



Vorsicht ist auch an den Haltestellen der Schulbusse geboten, wenn Kinder vor dem Einsteigen oder nach dem Aussteigen spontan die Straße überqueren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 14.08.2020