Actros jetzt besonders aerodynamisch

Der Lkw Actros von Mercedes-Benz hat an Effizienz gewonnen. Möglich wurde dies vor allem durch eine verbesserte Aerodynamik. Laut Hersteller ist das neue Modell im Vergleich zu seinem Vorgänger auf Autobahnen bis zu drei Prozent und im Überlandverkehr sogar bis zu fünf Prozent sparsamer unterwegs.



Zu dieser Verbrauchsreduktion tragen - neben der optimierten Tempomat- und Getriebesteuerung Predictive Powertrain Control (PPC) sowie neuen Hinterachsübersetzungen - in hohem Maß aerodynamische Verbesserungen am Fahrerhaus des Lkw bei. Allein die MirrorCam, welche die klassischen Rückspiegel ersetzt, trägt mit bis zu 1,5 Prozent zur gesamten Verbrauchsersparnis des neuen Actros bei. Ebenfalls ihren Beitrag leisten die neuen, konkaven Endkantenklappen am Fahrerhaus.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.02.2020