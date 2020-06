ADAC erweitert Elektro-Kooperationen

Der Nissan Leaf und die Kia-Modelle e-Soul, XCeed und Ceed Sportswagon, letztere mit Plug-in-Technik, sind jetzt für ADAC-Mitglieder günstiger zu haben - dank neuer Rabatte bei der Beschaffung von Elektrofahrzeugen. Die bisherige Kooperation mit Renault in Sachen Zoe läuft weiter.



Damit wird die Palette an vollelektrischen Autos um zwei Plug-in-Hybrid-Modelle erweitert. "Wir sprechen nun auch jene Zielgruppen an, die mit einem Plug-in-Hybrid in Sachen Reichweite auf Nummer sicher gehen und dennoch in der Stadt emissionsfrei unterwegs sein wollen", heißt es aus München.



Die Sonderkonditionen gelten bei Kauf, Leasing oder Halbjahres-Miete. ADAC e-Ride ermöglicht zudem mit preisgünstigen Elektro-Abos im Zweirad-Bereich einen flexiblen Einstieg in die Elektromobilität. Dabei werden E-Bikes und E-Motorroller im Abo mit Inklusivleistungen wie Versicherung, Reparatur und hochwertigem Sicherheitsschloss für einen Zeitraum von drei bis zwölf Monaten bereitgestellt.

