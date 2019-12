ADAC GT Masters: 2020 wird es wieder voll

Das ADAC GT Masters erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit. Auch für 2020 ist das Feld voll. 23 Teams haben vorzeitig einen Startplatz gesichert und haben 39 Supersportwagen genannt. Das ist sogar ein wenig zu viel des Guten: Von den 39 registrierten Fahrzeugen werden gemäß Reglement maximal 34 Fahrzeuge zum Start zugelassen. Das GT Masters startet vom 24. bis 26. April 2020 in der Motorsport Arena Oschersleben in die Saison 2020. Sport1 wird auch im kommenden Jahr alle Rennen live und voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.



"Wir freuen uns über den sehr guten Zuspruch und das ungebremst hohe Interesse der Teilnehmer. Das Feld setzt sich im kommenden Jahr aus vielen langjährigen Teilnehmern, aber auch aus neuen oder in die Serie zurückkehrenden Teams zusammen. Das unterstreicht die weiterhin hohe Attraktivität des ADAC GT Masters. Schon vier Monate vor dem Saisonstart in Oschersleben Ende April dürfen wir uns auf eine spektakuläre Saison freuen", sagt ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk.



Die 23 Teams haben bisher Supersportwagen von sechs verschiedenen Herstellern genannt, einige Teilnehmer haben sich noch nicht auf ein Fahrzeugmodell festgelegt. 28 Plätze werden nach dem Eingang des Nenngeldes vergeben, sechs weitere Startplätze vergibt der ADAC.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 19.12.2019