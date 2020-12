ADAC Luftrettung reserviert Volocopter

Mit dem elektrischen Flugtaxi an die Unfallstelle: Die ADAC Luftrettung hat beim Hersteller Volocopter die ersten zwei VoloCitys reserviert. Das sind elektrisch angetriebene, senkrechtstartende Fluggeräte (eVTOL), die in diesem speziellen Fall für den schnellen Transport von Notärzten eingesetzt werden sollen.



Vorausgegangen war die weltweit erste Machbarkeitsstudie zum Einsatz von bemannten Multikoptern im Rettungsdienst. "Nach zwei Jahren enger Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen ist dies der nächste Schritt, um operative Tests ab dem Jahr 2023 vorzubereiten", heißt es unisono.



"Basierend auf den ermutigenden Ergebnissen unserer Machbarkeitsstudie bauen wir unseren technologischen Vorsprung in Hinblick auf Multikopter-Einsätze in der Luftrettung aus", so Frederic Bruder, Geschäftsführer der gemeinnützigen ADAC-Tochter. Volocopter sei der einzige eVTOL-Anbieter, der schon jetzt ein Testprogramm zuverlässig planen könne.

