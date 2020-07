ADAC mit neuem Service bei der Autovermietung

Egal, ob im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise: Leihwagen garantieren dem jeweiligen Nutzer immer und überall ein Höchstmaß an Mobilität. Auch Europas größer Automobilclub mischt in diesem Geschäft mit.



Die ADAC-Autovermietung bietet Kunden und Mitgliedern ab sofort einen neuen Service beim Buchen an: Einfach den Ort bei der Mietwagensuche eingeben und die Mietstationen der ADAC-Partner Avis, Alamo, Europcar, Hertz und Sixt werden in einer Kartenübersicht auf einen Blick dargestellt. So können Lage und Entfernung der betreffenden Mietstationen schnell verglichen werden.



Der Service funktioniert über Smartphone und Desktop teilt der ADAC mit. Am gewünschten Anmietort werden alle Stationen mit den entsprechenden Mietpreisen angezeigt. ADAC-Kunden erhalten so eine Sicht auf die Preise und einen Überblick über das Angebot bei mehr als 1.500 Mietstationen in Deutschland und 8.000 Mietwagenstation weltweit.

