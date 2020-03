ADAC Motorwelt: Nur noch vier Ausgaben pro Jahr

In einer Auflage von fünf Millionen Exemplaren liegt die nach ADAC-Angaben größte Zeitschrift Europas ab dem 5. März 2020 in über 9.100 EDEKA-Märkten und Netto-Filialen aus. Clubmitglieder können ihre Ausgabe dort unter Vorlage ihres Mitgliedsausweises kostenfrei mitnehmen. "Außerdem wird die rundum erneuerte Motorwelt in allen ADAC-Geschäftsstellen und Reisebüros ausgegeben", heißt es.



Die Motorwelt soll künftig nur noch vier Mal pro Jahr statt monatlich erscheinen. Auf 100 Seiten werde "Information, Inspiration und Service" geboten, erklären die Münchner. Inhaltlich stehe alles im Vordergrund, was Menschen bewege. Das übergeordnete Thema bleibe die Mobilität, aber weiter gefasst als bisher. Ein Sprecher des Clubs: "Stärker als bisher werden außerdem kulturelle Themen oder Ereignisse auch ohne Automobilbezug berücksichtigt." Und die Leser können mit wiederkehrenden Elemente wie großzügiger Optik, Reportagen, Terminplanern, Kolumnen und Tests rechnen.

