ADAC präsentiert umfangreiche Motorsport-Palette

Der ADAC hat einiges an Motorsport auf zwei und vier Rädern im Gepäck, wenn er auf der Essen Motor Show sein Programm für die Saison 2020 präsentiert. Vom 30. November bis 7. Dezember 2019 in der Messe Essen mit am Start: der Opel Corsa e-Rally, der ab 2020 im ADAC Opel e-Rally Cup eingesetzt wird. Neben dem Audi R8 LMS der ADAC-GT-Masters-Champions Kelvin van der Linde und Patric Niederhauser gibt es auch den aktuellen Porsche 911 GT3 R von Iron Force Racing zu bestaunen.



Ebenso ausgestellt sind das Siegerauto der ADAC GT4 Germany, ein KTM X-Bow GT4, der Hyundai i30 N TCR von ADAC-TCR-Germany-Sieger Max Hesse, das Meisterfahrzeug der ADAC Formel 4 und ein BMW M6 GT3 aus dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Auf Rallye-Fans wartet ein Hyundai i20 WRC, mit dem das Werksteam 2019 Hersteller-Weltmeister in der FIA WRC wurde, sowie der Skoda Fabia R5 des Deutschen Rallye-Meisters Fabian Kreim.



Auch Zweirad-Fans kommen auf ihre Kosten: Das im neuen Northern Talent Cup eingesetzte KTM 250 Standard Motorrad ist ebenso ausgestellt wie die Motocross-Maschinen aus dem ADAC MX Masters. Mit den Zeitzeugen einer automobilen Vergangenheit ist ADAC Klassik vertreten und hält für Freunde und Liebhaber klassischer Automobile und Motorräder Informationen rund um die Angebote in der Saison 2020 bereit.

