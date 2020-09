ADAC-Test: Das Auto zum Kinderwagen

Werdende und frischgebackene Eltern kennen das Problem nur zu gut: Welchen Kinderwagen kaufen, damit er ins Auto passt - oder andersherum: Welches Auto kaufen, damit der Kinderwagen reinpasst? Der ADAC hat nachgemessen.



"Kleine Kinderwagen, wie beispielsweise Buggys, finden meist auch im Kofferraum eines Kleinwagens mit Schrägheck Platz", heißt es beim Autoclub. Aber bei größeren und stabileren Wagen werde es in vielen Autos eng. Die gute Nachricht: Kinderwagenfreundliche Autos gibt es in allen Klassen.



Wenig überraschend ist, dass sich in der ADAC "Positiv-Liste" viele Kleinbusse und Hochdachkombis finden. Hier lassen sich die Kindertransporter meist auch im nicht zusammengeklappten Zustand problemlos verstauen.



Auch bei Vans und klassischen Kombis gibt es viele Modelle mit großen Kofferräumen, in denen ein Kinderwagen Platz findet - selbst im Kleinwagenbereich mit entsprechend niedrigem Preisniveau. Eher selten in der ADAC-Auswertung vertreten sind SUVs: Bei den aktuell beliebten Modellen sind die Kofferräume meist kleiner als beispielweise bei vergleichbaren Kombis. Außerdem stört oft die hohe Ladekante, über die der Kinderwagen gehoben werden muss.



Die ADAC-Experten empfehlen folgende Kriterien für ein Auto, in dem ein gängiger oder auch ein größerer Kinderwagen im Kofferraum Platz findet:

- Innenraumbreite im Kofferraum: mindestens 95 Zentimeter

- Höhe der Kofferraum-Öffnung: mindestens 62 Zentimeter

- Kofferraumvolumen dachhoch: mindestens 600 Liter

- Höhe Ladekante: höchstens 70 Zentimeter.



Eine Liste mit allen vom ADAC vermessenen und ausreichend großen Auto-Modellen gibt es unter www.adac.de.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 30.09.2020