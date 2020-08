ADAC warnt vor erhöhter Staugefahr

Langsam aber sicher gehen die Sommerferien zu Ende, der Fall ist das jetzt in Sachsen und Thüringen sowie der Mitte der Niederlande. Deshalb besteht am kommenden Wochenende erneut erhöhte Staugefahr. Vor allem auf den Heimreisespuren der Autobahnen in Richtung Norden kann der Verkehr stocken, teilt der ADAC mit.



Auf den Routen in Richtung Urlaubsgebiete sieht die Situation deutlich besser aus. Mit erheblichem Verkehr ist vor allem bei schönem Wetter auf den Zufahrtsstraßen der Ausflugsgebiete zu rechnen, etwa in die Berg- und Seenlandschaften, aber auch an die Küsten.



Auch auf den Fernstraßen im benachbarten Ausland geht es zeitweise nur zähfließend voran. Besonders betroffen sind die Heimreisespuren. Unter anderem in Frankreich, Slowenien und Polen enden ebenfalls die Ferien. Auf dem Weg in den Urlaub sind dagegen deutlich weniger Reisende unterwegs als in den Vorwochen. Zu den Staustrecken zählen weiterhin die klassischen Urlauberrouten Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Route und die Fernstraßen zu und von den italienischen, kroatischen und französischen Küsten. An den Grenzen drohen Wartezeiten durch intensive Personenkontrollen. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss mit Quarantäne rechnen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 25.08.2020