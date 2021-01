ADAC warnt vor Unterschieden bei Abbiegeassistenten

Wer bei einem Kauf eines neuen Lkw in den Genuss der Abwrackprämie kommen will, muss einige Dinge beachten. Neben der Einhaltung strenger Abgasvorschriften gehört auch die Ausstattung mit einem Abbiegeassistenzsystem dazu. Die Idee dahinter ist gut, denn damit unterstützt die staatliche Prämie die Bestrebungen, schon heute mehr Lkw mit einem entsprechenden Sicherheitssystem in den Straßenverkehr zu bringen, so der ADAC. Schließlich sind in den vergangenen Jahren jeweils 30 bis 40 Menschen bei Zusammenstößen mit rechtsabbiegenden Lkw ums Leben gekommen.



Das Abbiegeassistenzsystem kann bereits ab Werk verbaut sein, möglich ist aber auch ein bestätigter nachträglicher Einbau. Voraussetzung: Das Abbiegeassistenzsystem muss den Förderrichtlinien der "Aktion Abbiegeassistent" des Bundesverkehrsministeriums genügen. Alle förderfähigen Systeme verfügen über eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) und sind auf der Homepage des KBA zu finden. Der ADAC empfiehlt Lkw-Käufern, auf qualitativ hochwertige Systeme zu setzen. Bei einem Test vor knapp zwei Jahren konnten zwar alle geprüften Nachrüst-Systeme den Anforderungen des Bundesverkehrsministeriums genügen, nicht aber denen der UNECE, der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa.



Ob es sich um ein Kamera-Monitor-System (KMS) handelt, das lediglich den Sichtbereich des Lkw-Fahrers erweitert, oder um eine Kombination aus Sensoren und KMS, das den Fahrer bei einer drohenden Kollision warnt, ist häufig schwierig zu erkennen. Problematisch kann vor allem eine hohe Rate an Fehlauslösungen sein, da sich diese negativ auf die Akzeptanz und das Vertrauen des Fahrers auf das System auswirkt.



Der ADAC empfiehlt Käufern von Lkw, darauf zu achten, dass der Abbiegeassistent feste Hindernisse wie parkende Fahrzeuge oder Bäume und Sträucher von Fußgängern und Radfahrern unterscheiden kann. Vor dem Kauf ist es daher entscheidend, sich gut über Vor- und Nachteile der verbauten Technik zu informieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 13.01.2021