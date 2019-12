Adventskalender mit Citroen-Türchen

Noch bis Heiligabend können Citroen-Freunde beim sogenannten "Win'ter Quiz" ihr Wissen rund um die 100-jährige Markengeschichte unter Beweis stellen. Hinter jedem Adventskalender-Türchen verbirgt sich ein Produkt aus der Citroen Lifestyle-Boutique, das an einen Gewinner verlost wird. Ob das Memory-Spiel "Citroen Origins", das Fahrrad "Rider The Citroenist by Martone" oder Miniaturfahrzeuge - täglich hält der Adventskalender eine andere Überraschung bereit.



Auf die deutschen Citroen-Fans warten noch bis zum 24. Dezember unter www.instagram.com/citroen.deutschland/ allerhand Fragen aus der 100-jährigen Markenhistorie. Allabendlich wird unter den richtigen Antworten ein Gewinner ausgelost.



Ein Video zum Adventskalender gibt es auch: youtu.be/AyLRZfTXR_M

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 06.12.2019