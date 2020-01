Agiler Flitzer als „Einstieg in die Marke“

Der koranischer Hersteller Hyundai bekennt sich zum Segment der Kleinstwagen und bringt im Februar die dritte Generation des i 10 auf den Markt.

Der neue i 10 wird am 8. Februar mit einem Premierentag groß vorgestellt. Die dritte Generation des 2008 erstmals angebotenen Stadtflitzers, von dem seither 1,1 Millionen Exemplare verkauft wurden, wird vor allem mit einem umfangreichen Sicherheitspaket um die Kunden werben. So sind unter anderem ein autonomer Notbremsassistent und ein aktiver Spurhalteassistent schon in der Einstiegsvariante serienmäßig an Bord.

Bei der Vorstellung des „all new i 10“ im portugiesischen Cascais hob Deutschland-Geschäftsführer Jürgen Keller die Bedeutung des Minis als „Einstieg in die Marke“ hervor. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland immerhin rund 20 000 Einheiten abgesetzt. Dadurch zählt das Einsteigermodell zu den erfolgreichsten Modellen des koreanischen Herstellers. Die Marke hat mit rund acht Prozent bislang schon einen überdurchschnittlich hohen Marktanteil im A-Segment.

Entwickelt wurde der i 10 – wie der i 20, der i 30 und der Tucson – im europäischen Hyundai-Entwicklungs- und Designzentrum Rüsselsheim. Gebaut wird er im türkischen Izmit bei Istanbul. Ein Fahrzeug „made in Europe for Europe“, worauf der Vizepräsident des Bereichs Marketing and Product, Andreas-Christoph Hofmann, hinwies.

Dass Hyundai im A-Segment präsent bleibt, ist nicht selbstverständlich. Fiat beispielsweise, hat vor kurzem verkündet, das man sich aus der Einstiegsklasse zurückziehen will. Absurderweise sind es die europäischen Regeln und Grenzwerte, die den eigentlich sparsamen Minis den Garaus machen. Denn zum einen lohnt sich hier der Einsatz von Hybridtechnologie nicht, mit der die CO2-Emissionen unter die Grenzwerte gedrückt werden können. Zum anderen müssen immer mehr Assistenzsysteme verpflichtend in die Autos eingebaut werden, was die Kleinstwagen weniger rentabel macht.

Für Hyundai ist der i 10 allerdings eine der fünf Säulen des Geschäfts in Deutschland – und wird es vorerst bleiben. Die neue Generation bietet der als wahlweise von einem Drei- oder Vierzylinder-Benziner mit 67 beziehungsweise 84 PS über die Vorderräder angetriebene Vier/Fünftürer in allen Varianten serienmäßig zahlreiche Assistenzsysteme, mit denen das unverändert 3,67 Meter lange Citymobil die strengen europäischen Sicherheitsstandards erfüllt. Beide Motorvarianten gab es schon in der Vorgänger-Generation des i 10. Nun wurden allerdings Leistungsfähigkeit und Effizienz weiter gesteigert. Unter anderem ist eine Start-/Stopp-Automatik serienmäßig eingebaut. Mit einem CO2-Ausstoß ab 97 Gramm pro Kilometer bleibt der kleine Hyundai in der „kleinen“ Motorisierung unter der Grenze von 100 g/km. Bereits ab dem Einstiegsmodell mit der Bezeichnung Pure sind ein autonomer Notbremsassistent, ein aktiver Spurhalteassistent, ein Fernlichtassistent und ein Aufmerksamkeitsassistent serienmäßig an Bord. Mehr als die direkten Wettbewerber bietet der neue i 10 auch im Bereich Konnektivität mit den Hyundai-Telematikdiensten Bluelink. Ab dem Sommer stellt Hyundai außerdem die sportlichere und leistungsstärkere N Line-Variante des i 10 vor, die auch optisch eigenständige Akzente setzt.

Der neue i 10 verbindet rein äußerlich von der zweiten Generation Bekanntes mit einigen neuen Akzenten. Markante Elemente sind beispielsweise der „Kaskadengrill“, der alle neuen Hyundai Modelle auszeichnet, und die charakteristischen runden Tagfahrlichter, beim Top-Modell Style mit LED-Technik. Neu ist auch die gegenüber dem Vorgängermodell ansteigende Seitenlinie. Der i 10 ist etwas niedriger und etwas breiter, innen geräumiger und komfortabler.

In den Einstiegsvarianten Pure und Select wird der i 10 als Viersitzer angeboten. Damit richtet er sich vor allem an gewerbliche Nutzer, die ihn etwa als Botenfahrzeug oder im Pflegedienst einsetzen wollen. Deutschland-Geschäftsführer Jürgen Keller rechnet damit, dass das Flottengeschäft auf über 20 Prozent steigen wird. Der Großteil der Privatkunden wird allerdings zu den Ausstattungslinien Trend und Style greifen, für die Hyundai Deutschland einen Anteil von 75 Prozent erwartet.

Die Preise beginnen bei 10 990 Euro für den Dreizylinder in der Ausstattung Pur und gehen bis 18 090 Euro für den 1.2 Liter-Vierzylinder in der Ausstattung Style mit automatisiertem Fünfgang-Schaltgetriebe. Letzteres ersetzt die bislang angebotene Vierstufen-Automatik und ist kompakter in der Bauweise sowie kostengünstiger als ein Wandlergetriebe. Für alle Varianten bleibt es bei der fünfjährigen Garantie auf das gesamte Fahrzeug ohne Kilometerbegrenzung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020