Aktive Werksferien bei VW Nutzfahrzeuge

Von wegen ruhige Sommerferien: Während des Werksurlaubs wurde bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover kräftig gearbeitet. Mehr als 500 Mitarbeiter waren im Einsatz, um dringende Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen zu erledigen.



Mit einem Aufwand von rund 30 Millionen Euro wurde das Nutzfahrzeuge-Werk von Volkswagen fit für die nächsten großen Aufgaben gemacht. "Wir sind startklar für den neuen T6.1, der in den kommenden Wochen hier vom Band rollt", so Werkleiter Thomas Hahlbohm. Der Einbau des Cockpits für Transporter, Multivan und Co. in der Montage funktioniert jetzt zum Beispiel vollautomatisch: Ein neuer Roboter nimmt das bis zu 90 Kilogramm schwere Cockpit auf und setzt es in das Fahrzeug ein. Außerdem wurde die produktionsfreie Zeit etwa dafür genutzt, um erste Anlagen für den T7 zu testen, dessen Produktion 2021 beginnt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 12.08.2019