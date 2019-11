Aktivkohle-Filter für jeden VW

Volkswagen baut Aktivkohle-Filter ein. Damit soll die Luft im Innenraum der Fahrzeuge besonders sauber werden. Im Blick ist dabei vor allem die steigende Zahl an Menschen, die unter Allergien leidet. Diese Filtertechnik ist zwar bereits als Teil der Volkswagen "Air Care Climatronic" optional erhältlich, soll nun aber serienmäßig in jeden VW integriert werden.



Pollen, Bakterien und Schimmelpilze sowie Feinstaub werden herausgefiltert, bevor sie durch die Lüftung in den Innenraum gelangen können. Darüber hinaus wandelt die Filtertechnik mit Aktivkohlebeschichtung auch Schadgase wie beispielsweise Stickstoffdioxid um.

