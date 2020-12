Alfa Romeo Giulia GTA: Fahrfreude auf Italienisch

Designer, Ingenieure und Manager von Alfa Romeo lassen hinter die Kulissen schauen. In einem Video erzählen sie die Geschichte von der Geburt der Giulia GTA. Die viertürige High-Performance-Limousine ist das leistungsstärkste Serienfahrzeug in der Historie von Alfa Romeo. Leistung: 397 kW/540 PS.



Im Video vermitteln die Väter der Giulia die Emotionen, die sie im Verlauf des Projektes durchlebt haben. Sie blicken zurück auf Entwicklung, Design und Produktion, auf die Zeitspanne von den ersten Skizzen bis zur Markteinführung. Für sie ist die Alfa Romeo Giulia GTA eine echte Marken-Ikone, ein Symbol italienischer Kultur und Leistung, italienischen Designs und technischen Know-hows.



Das Projekt versteht sich als Hommage an eines der symbolträchtigsten Fahrzeuge in der Historie der Marke: die Giulia GTA von 1965. Die drei legendären Buchstaben GTA stehen dabei für den italienischen Begriff "Gran Turismo Alleggerita", wörtlich übersetzt eine "Reiselimousine in Leichtbauweise".



Die Giulia GTA des Jahres 2020 profitiert von der langjährigen Partnerschaft von Alfa Romeo mit der Sauber Group und nutzt das Know-how ihrer Abteilungen Engineering und Aerodynamik. Das Schweizer Unternehmen schaut auf 50 Jahre Erfahrung im Motorsport zurück, davon 27 Jahre in der Formel 1.



Sauber ist eines der wenigen Formel 1-Teams, das über einen eigenen Windkanal verfügt. Die Anlage im schweizerischen Hinwil gehört zu den leistungsfähigsten in Europa. Die neuen Aerodynamik-Komponenten der Giulia GTA werden bei Sauber aus Kohlefaser gefertigt. Zu ihnen zählen der vordere Stoßfänger, die Seitenschweller sowie Diffusor und Heckspoiler.



Für Sportlichkeit sorgt vor allem der V6-Biturbo-Benziner mit 2,9 Litern Hubraum, der nahezu komplett aus Aluminium gefertigt wird. Mit der Leistung von 540 PS ermöglicht er mit eingeschalteter Launch-Control eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,6 Sekunden. Damit mischt die Giulia kräftig mit auf der internationalen Spielwiese der Sportlimousinen.

