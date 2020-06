Alle Allrad-Sieger 2020

Aus insgesamt 218 Fahrzeugmodellen in zehn Kategorien wählten die Leser der Zeitschrift "Alles Allrad" jetzt das Allrad-Auto des Jahres 2020. 18 der Kandidaten dürfen sich über eine Auszeichnung als Gesamt- oder Importsieger freuen.



So jubelt etwa Porsche als Dreifach-Gewinner bei den deutschen Herstellern, darunter für den Porsche Taycan als Gesamtsieger in der Kategorie "Allrad Hybrid & Elektro". Skoda ist die erfolgreichste Importeur-Marke mit Gewinnern in zwei Kategorien, etwa mit dem Octavia als Gesamtsieger bei "Allrad-PKW bis 40.000 Euro". Der Jeep Wrangler belegt den Spitzenplatz in der Kategorie "Geländewagen und SUV bis 30.000 Euro". Mit dem Ranger stellt Ford den Leserliebling unter den "Allrad-Pick-ups".



Zusätzlich zur Leserwahl vergab die Redaktion Sonderpreise für das "schönste Design" (Kia Sorento), den "Allrad Klassiker" (Range Rover) und die "Innovation des Jahres" (Shell für Nachhaltigkeitsmaßnahmen zum CO2-Ausgleich).



Hier das komplette Sieger-Tableau:



Geländewagen und SUV bis 35.000 Euro

- Gesamtsieger: Suzuki Jimny



Geländewagen und SUV von 35.000 bis 50.000 Euro

- Gesamtsieger: Jeep Wrangler



Geländewagen und SUV über 50.000 Euro

- Gesamtsieger: Mercedes G

- Importsieger: Land Rover Defender



Allrad-Crossover

- Gesamtsieger: Audi A6 Allroad

- Importsieger: Volvo V90 Cross Country



Allrad-Hybrid & Elektro

- Gesamtsieger: Porsche Taycan

- Importsieger: Mitsubishi Outlander PHEV



Allrad-Pick-ups

- Gesamtsieger: Ford Ranger

- Importsieger: RAM 1500



Allrad-Pkw bis 40.000 Euro

- Gesamtsieger: Skoda Octavia



Allrad-Pkw über 40.000 Euro

- Gesamtsieger: Porsche Panamera

- Importsieger: Skoda Superb



Allrad-Sportwagen, -Coupes und -Cabrios

- Gesamtsieger: Porsche 911 Carrera

- Importsieger: Nissan GT-R



Allrad-Vans

- Gesamtsieger: VW T6 Multivan

- Importsieger: Seat Alhambra

