Alle Bikes und Roller in Deutschland

Eingefleischte Motorradfahrer kennen das Gefühl: An einem kalten Wintertag mit der passenden Lektüre von der nächsten Saison zu träumen, ist eine wunderbare Beschäftigung. Gut geeignet ist dabei der "Motorrad Katalog" aus dem Hause Motor Presse Stuttgart.



Das Standardwerk für alle Biker und für alle, die es werden wollen, stammt aus der Redaktion der Zeitschrift Motorrad und umfasst fürs Jahr 2020 auf fast 300 Seiten das komplette Motorrad-Angebot in Deutschland. "Vorgestellt werden insgesamt 738 Motorräder von Aprilia bis Yamaha und Leichtkrafträder von AJS bis Zündapp mit Beschreibung, Foto, Preis und detaillierter Daten-Tabelle, inklusive Roller, 50er, Sport- und E-Motorräder", so die Autoren.



Der Katalog ist ab sofort im Handel oder online im Shop der Motor Presse Stuttgart unter shop.motorpresse.de zu bekommen. Sein Preis: 9,50 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 12.12.2019