Allrad-Umbau für den Crafter

Der Crafter von VW Nutzfahrzeuge (VWN) wird zum beinharten Kraxler: In Kooperation mit ihrem österreichischen Partner Oberaigner bieten die Hannoveraner ab sofort einen Offroad-Umbau für den Crafter bis zu 5,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht an.



Bei der Aufrüstung kommt laut VWN die permanente Allrad-Lösung ohne Niveauanhebung und mit einem Zusatzgewicht von nur 130 Kilo zum Einsatz. Damit liegt der Einstieg bei Personentransportern oder Ambulanzen nicht höher als gewöhnlich. Inklusive sind ein Torsen-Differential und die asymmetrisch-dynamische Momenten-Verteilung, bei der die Differentialsperre elektronisch über Bremseingriff regelt.



Das Offroad-Paket der Spezialisten aus Austria kann für alle Radstände und Überhänge des Crafter mit 130 kW-Motorisierung, Zwillingsbereifung und 6-Gang-Schaltgetriebe oder 8-Gang-Automatik bestellt werden, ganz egal ob offener und geschlossener Aufbau. "Zusätzlich ist eine Ergänzung dieses Allrad-Pakets mit einer Hinterachs-Luftfederung von Partner VB Airsuspension möglich", so VWN.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 31.01.2020