Allrounder mit Stil im TV-Spot

Opel stellt den neuen Crossland ins Rampenlicht einer TV-Kampagne. Neues Markengesicht, chromglänzende Linienführung an der Front, den Fenstern und den Seiten - das neue Modell ist ein Hingucker.



Das Fahrzeug kombiniert deutsche Ingenieurskunst mit einem modernen Auftritt. Zur Zielgruppe gehören Familien, die ein Auto für alle Alltagsanforderungen benötigen und es zugleich etwas stylisch mögen.



Das will auch der aktuelle Opel-Spot, der jetzt im TV zu sehen ist, zum Ausdruck bringen und zunächst klarstellen: "Diesmal machen wir es anders. Kein Essen im Auto, und der Hund bleibt draußen." Schließlich will jeder Crossland-Kunde, dass das eigene Auto mit seinem einzigartigen Look auch im Alltag möglichst lange wie neu aussieht.



Aber dabei wirklich auf den Spaß mit der Familie verzichten oder den treuen Vierbeiner zuhause lassen? Kommt natürlich nicht in Frage - und soll es auch gar nicht. Denn der neue Crossland ist ein Auto, das beides kann: den Alltag mit all seinen Herausforderungen meistern und dabei immer tipptopp aussehen, auch wenn sich die Pläne mal ändern. Dazu passt der neue Slogan: "Dein Leben. Dein Style."



"Der neue Opel Crossland macht in jeder Situation eine glänzende Figur - egal, ob in der Freizeit, im Urlaub, auf dem Weg zur Arbeit oder als Familienauto im Alltag", sagt Albrecht Schäfer, Direktor Marketing Opel Deutschland. Dafür stehe der Crossland: "Er ist ein flexibles und stylishes Familien-SUV, das seine Passagiere den täglichen automobilen Herausforderungen gelassen entgegensehen lässt." Genau das soll der neuer TV-Spot - Opel-typisch in einer unterhaltsamen, unkonventionellen und überraschenden Art - aussagen.



Erdacht und umgesetzt wird die internationale Kampagne von der Frankfurter Agentur "Velocity McCann". Da fährt der Familienvater stolz mit den Fingern an der Chromlinie oberhalb des neuen Opel-Vizors entlang, der sich wie ein stylishes Schutzvisier über die Fahrzeugfront erstreckt. Und schon kommt der Rest der Familie.



Auf der Fahrt zeigt sich, was der neue Crossland alles aushalten muss: Eiskleckereien, den flippigen Hund auf dem Rücksitz - von den Familienmitgliedern im typischen TikTok- und Instagram-Foto-Staccato für die eigenen Social-Media-Accounts festgehalten.



Doch kann das dem kompakten SUV etwas anhaben? Natürlich nicht, denn das Auto ist für "Dein Leben, Deinen Style" gemacht.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 18.01.2021