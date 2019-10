Alpine startet mit Sondermodell durch

Ein bisschen mehr PS gehen immer. Deshalb legt die Kultmarke Alpine 40 Pferdestärken drauf. Heraus kommt die Alpine A110S als sportliche Sonderedition mit 292 PS und einem maximalen Drehmoment von 320 Newtonmeter. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der sportliche Renner in 4,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 260 km/h. Möglich macht diese Performance der um 0,4 Bar höhere Ladedruck des Turboladers.



Neben einer höheren Leistung erhielt die Alpine A110S auch ein präziseres Sportfahrwerk. Dafür wurde der Aufbau um vier Millimeter abgesenkt und das Sportfahrwerk mit Radführung an doppelten Querlenkern vorne und hinten neu abgestimmt.



Die Preise beginnen bei 66.000 Euro, womit die S-Version 10.700 Euro teurer als die Basisversion Pure ist.



Alpine wurde 1955 von Jean Redele als Sportwagenmarke gegründet und brachte zwischen 1955 und 1994 sieben Modellreihen heraus. Alpine gehört seit 1973 zum Renault-Konzern und feierte 2018 mit der neuen Alpine A110 ein erfolgreiches Comeback. 2019 geht Alpine mit neuen Editionen der A110 an den Start.

