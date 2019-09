AMG heizt durch Schwedisch Lappland

Heiße Kisten auf Eis und Schnee - so präsentiert sich Tuning-Ikone AMG in Schwedisch Lappland. Denn nun bietet die AMG Driving Academy ihre Winter Sporting Events 2020 im hohen Norden an. Die winterlichen Fahrtrainings in Lappland wurden für die kommende Saison nochmals überarbeitet, weiter ausgebaut und sollen somit für mehr Vielfalt und Abwechslung beim Fahren auf kaltem Untergrund sorgen.



Das exklusive Trainings-Areal, ein 337.000 Quadratmeter großer, zugefrorener See in der Nähe von Arjeplog, bietet die optimalen Möglichkeiten, sein persönliches Fahrkönnen weiter zu verfeinern. Insgesamt stehen den Gästen der AMG Driving Academy auf der Fläche von etwa 47 Fußballfeldern eine Vielzahl von Strecken und Handling-Parcours zur Verfügung, die nicht nur nach weltbekannten Circuits benannt, sondern ihnen auch architektonisch stellenweise nachempfunden sind.



Als Dreh- und Angelpunkt dient die exklusive AMG-Lodge - idyllischer Startpunkt für die in kleine Gruppen aufgeteilten Teilnehmer, um unter professioneller Anleitung erfahrener Instruktoren ihr Fahrkönnen mit Fahrzeugen aus dem AMG Portfolio zu verfeinern. Dieses besteht aus Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+, Mercedes-AMG C 63 S Coupé, Mercedes-AMG GT S und Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+.



Die Trainings werden von dem Reiseveranstalter AMG-Experience durchgeführt. Auf der Webseite www.amg-experiences.com sind alle Trainings-Formate buchbar. Dabei erstreckt sich das winterliche Angebot von Anfang Januar bis Ende März 2020 und umfasst 14 unterschiedliche Trainings. Angefangen von der AMG Winter Sporting Experience bis hin zur AMG Winter Sporting Pro Week für versiertere Fahrer und Drifter.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 13.09.2019