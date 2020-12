AMG One: Nächstes Jahr geht's los

Viele hatten schon gar nicht mehr so richtig daran geglaubt. Aber jetzt wird es tatsächlich ernst: Mercedes-Tochter AMG wird 2020 das erste Serienauto der Welt ausliefern, das von einem echten Formel 1-Motor angetrieben wird. Kostenpunkt des auf 275 Exemplare limitierten AMG One: 2,275 Millionen Euro - vor Steuern.



Der Renner hat, so Projektleiter Steffen Jastrow in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "auto, motor und sport", eine Systemleistung von deutlich über 1.000 PS. Allein das 1,6-Liter-V6-Aggregat aus der Formel 1-Saison 2015 bringe zusammen mit zwei E-Maschinen 680 PS auf die Hinterachse. Der Formel-1-Motor sei "größtenteils original", versichert Jastrow.



Zwei weitere E-Maschinen sind an der Vorderachse platziert. Damit kann der AMG One sogar 25 Kilometer rein elektrisch fahren. Die Spitzengeschwindigkeit liegt jenseits von 350 km/h, die Beschleunigung von 0 auf 200 km/h bei unter sechs Sekunden. Der erste Gang reicht bis knapp über 100 km/h.



Weil der Rennwagen eine Straßenzulassung bekommt, haben die AMG-Ingenieure auch getüftelt, um die Emissionswerte einhalten zu können. Und zwar - was mit einigem Aufwand verbunden war - vom Start weg. Der Plug-in-Hybrid mit Allrad-Antrieb wird für alle relevanten Märkte homologiert.



Wer Interesse hat, sollte sich beeilen: Die meisten der 275 Exemplare sollen schon verkauft sein.

