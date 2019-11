Amtlich: Hildegard Müller neue VDA-Präsidentin

Eine Frau soll den Verband der Automobilindustrie (VDA) in stürmischen Zeiten in ruhigeres Fahrwasser führen. Nicht ganz unerwartet wurde Hildegard Müller jetzt vom VDA-Vorstand einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt. Sie wird ihr Amt zum 1. Februar 2020 antreten, heißt es in einer Mitteilung. Hildegard Müller war bis Oktober 2019 im Holding-Vorstand des Energieversorgers Innogy SE für den Bereich Netz und Infrastruktur verantwortlich. Sie tritt die Nachfolge von Bernhard Mattes an, der sein Amt als VDA-Präsident zum Jahresende 2019 aufgibt.



"Wir freuen uns, mit Hildegard Müller eine erfahrene Managerin als VDA-Präsidentin gewonnen zu haben", erklärten die VDA-Vizepräsidenten Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, und Arndt Kirchhoff, CEO Kirchhoff Automotive Holding. "Wir sind der festen Überzeugung, dass Hildegard Müller die Aufgabe meistern wird, den VDA in einem sich schnell wandelnden Umfeld in die Zukunft zu führen."



Hildegard Müller war von 2002 bis 2008 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2005 darüber hinaus auch noch Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin. Von 2008 bis 2016 war sie Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), danach wechselte sie zur Innogy SE. Dort hat sie in den folgenden Jahren insbesondere den Ausbau und die Digitalisierung der Netze sowie den Aufbau einer e-Mobility-Ladeinfrastruktur vorangetrieben.



"Die deutsche Automobilindustrie steht vor umfassenden Herausforderungen. Mit Hildegard Müllers Erfahrung aus Industrie, Politik und Verbandsarbeit ist sie eine professionelle Partnerin, um Chancen zu erschließen und gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Für ihre neue Aufgabe hat sie die volle Unterstützung des Volkswagen Konzerns", sagte Oliver Blume, CEO von Porsche und Mitglied des Vorstandes der Volkswagen AG.



Hildegard Müller ist die zweite Frau an der Spitze des VDA. Erika Emmerich, langjährige KBA-Präsidentin, leitete den Verband von 1989 bis 1996.

