ASX ab September zu haben

Das überarbeitete SUV Mitsubishi ASX kommt ab September zu den Händlern. Die Preise stehen bereits jetzt fest und fangen bei 20 990 Euro an. Neben Veränderungen außen und innen wird das Fahrzeug nun von einem 2.0 Liter Aggregat mit 150 PS sowie 195 Nm Drehmoment angetrieben. Neben der Basis-Version bietet Mitsubishi den ASX in den Ausstattungslinien Plus und Top an. Laut Mitsubishi ist der ASX mit mehr als 1,36 Millionen verkauften Einheiten in über 90 Märkten nach dem Outlander und dem L200 die weltweite Nummer drei im Fahrzeugabsatz des japanischen Autobauers. mid/Bild: MitsubishiB

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019