Atlas Cross Sport: Nur für Amerika

Sportliche Fahreigenschaften und einen hohen Nutzwert attestiert VW dem neuen Atlas Cross Sport, der jetzt in den USA erstmals im Serientrimm enthüllt wurde. Das SUV-Coupé, das in Deutschland nicht angeboten wird, kommt deutlich flotter rüber als der "normale" Atlas.



Angetrieben wird der Cross Sport entweder von einem Zweiliter-Vierzylinder mit 235 PS oder von einem V6 mit 276 PS. Beide Varianten verfügen über ein Achtgang-Wandlergetriebe. Ein wichtiger Kaufgrund für die USA: die Anhängelasten bis 2,4 Tonnen. Ein Allradantrieb ist optional zu haben.



Das 4,90 Meter lange SUV-Coupé mit fünf Sitzplätzen soll einen großzügigen Innenraum und reichlich Assitenzsysteme bieten. Dazu laut Scott Keogh, CEO der Volkswagen Group of America, "ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis". Gebaut wird der Neue mit dem Atlas und dem Passat im VW-Montagewerk in Chattanooga.

