Auch Abt elektrisiert

Wo Abt draufsteht, ist auch Abt drin. Auch wenn es elektrisch wird. Soll heißen: Der neue Abt e-Caddy bietet alle Vorteile, die den Caddy Maxi mit Verbrennungsmotor zum Allrounder gemacht haben. Entscheidender Unterschied: Der e-Caddy aus der Tuning-Schmiede im Allgäu wird von einem Elektromotor (82 kW/200 Newtonmeter) angetrieben und aus einer 37,4 kWh fassenden Hochvoltbatterie mit Energie versorgt. Schließlich arbeitet Abt Sportsline bereits seit 2009 im Bereich E-Mobilität.



Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h schwimmt der Abt e-Caddy selbst auf der Autobahn locker mit. Nach dem vorläufigen Stand der Entwicklung wird die Reichweite so groß sein, dass man entspannt den ganzen Tag kreuz und quer durch die Stadt navigieren kann, versprechen jedenfalls die "Äbte". Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main ist das Fahrzeug auf dem Volkswagen-Stand A02 in Halle 3 ausgestellt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 11.09.2019