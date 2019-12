Auch der Volvo XC60 macht jetzt auf Taxi

Volvo weitet das eigene Angebot an Taxi-Modellen aus. Neu im Angebot ist der XC60, der als erstes Modell der schwedischen Mittelklasse-Baureihe zum Taxi umgerüstet werden kann. Das SUV folgt damit seinen größeren Geschwistern der Volvo 90er Baureihe, die bereits seit längerem für die gewerbliche Personenbeförderung umgebaut werden können. Die Taxi-Umrüstung ist mit allen bekannten Motorisierungen und Ausstattungslinien möglich.



Das Volvo Taxi-Paket enthält ein in den Innenspiegel integriertes Taxameter wahlweise mit schwarzer oder roter Schrift sowie ein abnehmbares Taxi-Dachzeichen, das bei Nacht beleuchtet wird. Ein integrierter stiller Alarm informiert im Notfall Passanten und Einsatzkräfte. Außerdem kümmern sich die mit der Umrüstung beauftragten Spezialisten um eine Tarifprogrammierung und die vom Eichamt vorgeschriebene Konformitäts-Prüfung, die für die Taxizulassung notwendig ist. Weitere taxispezifische Optionen sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich - so etwa Kunstlederbezüge oder die charakteristische Elfenbein-Folierung, die in bestimmten Bundesgebieten Pflicht ist.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 20.12.2019