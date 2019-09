Audi AI:Trail: Revolutionärer Offroader

Vorhang auf für den AI:Trail: Auf der IAA in Frankfurt am Main (12. bis 22. September 2019) zeigt Audi als Weltpremiere die Designstudie eines elektrisch angetriebenen Offroaders, der mit seinem "revolutionären Karosseriekonzept" die Gattung neu definieren soll.



Über 50 Prozent der 26 Fahrzeuge auf dem Audi-Stand in Halle 3 werden zum ersten Mal einem Messepublikum vorgestellt. Audi-Vertriebs-Vorständin Hildegard Wortmann kommentiert das so: "Wir bieten den Besuchern ein wahres Produkt-Feuerwerk: Wir bringen das jüngste Produktportfolio im Premium-Wettbewerb in den Markt."



Mit dabei sind etwa die modellgepflegten A4 und Q7, der A1 citycarver, der Q3 Sportback und der neue Audi RS 6 Avant.

