Audi: Nachträglich neue Funktionen buchen

Bisher mussten bei der Auto-Bestellung alle gewünschten Optionen sofort angekreuzt werden. Jetzt gibt es zusätzlich die Möglichkeit, "Funktionen aus den Bereichen Licht, Fahrerassistenz und Infotainment auch nach dem Kauf flexibel und nach Bedarf zu buchen", heißt es bei Audi.



Dabei lassen sich sogar unterschiedliche Laufzeiten festlegen. Aktuell gibt es dieses neue Angebot für die e-tron-Modelle, für A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 und Q8. "Weitere Baureihen und Funktionen folgen", verspricht der Hersteller.



Welche Funktionen gebucht werden können, ist vom Fahrzeugmodell und Markt abhängig. Beim e-tron und beim e-tron Sportback können aktuell beispielsweise im "Paket Licht" die LED-Scheinwerfer zu Matrix LED-Scheinwerfern mit automatischem Fernlicht upgegradet werden.



Das kostet für einen Schnupper-Monat einen Euro, ab 133 Euro für sechs Monate, ab 258 Euro für ein Jahr, ab 696 Euro für drei Jahre und ab 1.339 Euro für Matrixlicht auf Lebenszeit - natürlich des Autos. Audi beschreibt die Preisgestaltung so: "Die Tarife von Functions on Demand orientieren sich an der klassischen Preisliste."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 02.10.2020