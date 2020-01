Audi reitet auf der grünen Welle

Eine grüne Welle ist bei Autofahrern beliebt - vor allem im Großstadtverkehr. Wenn mal die Straße frei ist - einfach mit Tempo 50 durch. Audi hat sich nun mit Ampeln vernetzt, um das optimale Tempo für einen möglichst langen Ritte auf der grünen Welle zu ermöglichen.



In der Audi-Heimat Ingolstadt ist das Konzept bereits umgesetzt, nun folgt Düsseldorf nach. Ende Januar sollen alle Audi-Fahrer die Informationen von rund 150 Ampeln im Cockpit sehen; so erhöht sich die Chance auf eine "Grüne Welle". Im Frühsommer wird ein großer Teil der Düsseldorfer Kreuzungen vernetzt sein, etwa 450 der insgesamt rund 600 Signalanlagen.



Lässt sich ein Stopp an einer roten Ampel nicht vermeiden, zählt ein Countdown die Sekunden bis zur nächsten Grünphase (Time-to-Green). Der Fahrer kann entspannt ausrollen und Kraftstoff sparen. Verschiedene Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Autofahrer dank vernetzter Ampeln effizienter in der Stadt unterwegs sind. Audi konnte den Spritverbrauch in einem Pilotprojekt um 15 Prozent Kraftstoff senken.



Der V2I-Dienst Ampelinformation feierte 2016 in Las Vegas Premiere. Heute ist der Service an über 10.000 Kreuzungen in Nordamerika verfügbar, darunter gut 2.000 in Manhattan/New York City und über 1.600 rund um die US-Hauptstadt Washington D.C. Audi ist zudem der erste Hersteller weltweit, der seine Serienmodelle mit Ampeln in Städten vernetzt.



Audi Ampelinformation funktioniert in allen Audi e-tron, A4, A6, A7, A8, Q3, Q7 und Q8, die seit Mitte Juli 2019 produziert wurden (Modelljahr 2020). Voraussetzung ist das Paket "Audi connect Navigation & Infotainment" sowie die optionale "kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung".

