Audi RS 5 weiter aufgepeppt

Audi hat den RS 5 überarbeitet. Das nachgeschärfte Exterieurdesign von Coupé und Sportback ist auf den ersten Blick zu erkennen: Der Singleframe ist breiter und flacher geworden. Damit folgt er dem Design der großen Brüder RS 6 und RS 7.



Angedeutete Luftschlitze über dem Grill erinnern an den Audi-Klassiker Sport quattro aus dem Jahr 1984. Die um 40 Millimeter verbreiterten Radhäuser sollen dem RS 5 ein imposantes Erscheinungsbild mit auf den Weg geben. Die optionalen Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi-Laserlicht haben abgedunkelte Blenden - damit heben sich die beiden RS-Modelle deutlich vom A5-Basismodell ab. Die großen, stark konturierten Lufteinlässe haben einen neuen, fünfeckigen Zuschnitt erhalten.



Im Innenraum der gelifteten Modelle dominieren horizontale Linien und dunkle Farbtöne. Die RS-Sportsitze sind serienmäßig mit Alcantara und Leder, optional mit Feinnappa bezogen. Auf Wunsch gibt es das RS-Designpaket mit farblichen Akzenten in Rot oder Grau. Bedienelemente wie das Lenkrad und der Wählhebel sowie die Kniepads tragen hier Bezüge aus Alcantara mit einer roten oder grauen Kontrastnaht.



Das neue Bedienkonzept konzentriert sich auf ein MMI touch-Display mit 10,1 Zoll Diagonale. Das große Display mit akustischer Rückmeldung steht frei im Raum, leicht zum Fahrer hingeneigt. Wenn das Top-Infotainmentsystem MMI Navigation plus an Bord ist, gibt ein spezifischer RS-Monitor dem Fahrer Informationen zur Antriebstemperatur, Längs- und Querbeschleunigung, dem quattro Sportdifferential sowie Reifendruck und Reifentemperatur.



Der 2.9 TFSI V6 Biturbo, das Herz der RS 5-Modelle, gibt unverändert 331 kW/450 PS ab und stemmt schon ab 1.900 U/min satte 600 Nm Drehmoment. Beide RS 5-Modelle beschleunigen in 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h, auf Wunsch werden sie bis zu 280 km/h schnell. Eine schnell schaltende Achtstufen-Tiptronic leitet die Kräfte des Motors auf den permanenten Allradantrieb quattro. Freilich kann der Fahrer den Gangwechsel über die neuen und größeren Aluminium-Schaltwippen steuern, denn Spaß muss weiterhin sein.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 11.12.2019