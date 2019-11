Audi schreibt "E" in Los Angeles groß

Bei der Los Angeles Autoshow zeigt sich Audi von der E-Seite. In Kalifornien zeigt die Marke mit den vier Ringen die Serienversion des elektrisch angetriebenen Audi e-tron Sportback. Der 4,90 Meter lange Viertürer soll die Eleganz eines großen Coupés mit dem progressiven Charakter eines Elektrofahrzeugs verbinden.



Erstmals in einem Serienfahrzeug gibt es beim e-tron Sportback die innovativen Digital Matrix Scheinwerfer. Mit Hilfe von rund einer Million Mikrospiegeln können sie den Raum vor dem Auto mit noch nicht gekannter Präzision ausleuchten. Den Antriebsstrang und den Produktionsstandort Brüssel teilt sich der e-tron Sportback mit dem SUV Audi e-tron.



Eine weitere Weltpremiere: Mit dem Audi RS Q8 debütiert das Topmodell der Q-Baureihe. Angetrieben von einem Biturbo-Achtzylinder, mobilisiert der RS Q8 standesgemäße Fahrleistungen. Und verbindet seine Performance gleichzeitig mit einem Höchstmaß an Effizienz. Denn er bringt ein Mildhybrid (MHEV)-System mit, das auf einem 48-Volt-Hauptbordnetz basiert. Mit dem Riemen-Starter-Generator kann der RS Q8 beim Verzögern bis zu 12 kW Leistung in seine Lithium-Ionen-Batterie rekuperieren. So ist es möglich, im Geschwindigkeitsbereich zwischen 55 und 160 km/h bis zu 40 Sekunden lang bei ausgeschaltetem Motor zu "segeln".

